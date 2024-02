Samorządowcy zachęcają do udziału w wyborach. "Era populizmu się kończy"

Samorządowcy przyjechali do Warszawy na zaproszenie Rafała Trzaskowskiego. Zaapelowali do rodaków o udział w nadchodzących wyborach samorządowych. Jak podkreślił prezydent Warszawy, pierwszy krok do zakończenia "ery populizmu" został wykonany w październiku, jednak jego przypieczętowaniem będzie wynik kwietniowego głosowania.

- Przez ostatnie osiem lat, przez rządy PiS-u, samorząd był niszczony, zabierano nam pieniądze i prerogatywy - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Podkreślił, że obecni rządzący muszą "sprzątać po PiS-ie", rozwiązywać problemy, które nagromadziły się przez dwie kadencje. Dodał, że pierwszy krok do zakończenia "starej ery" został wykonany 15 października, kiedy to Polacy zdecydowali o zmianie władzy.

- Żeby zakończyć erę populizmu musimy wygrać w wyborach samorządowych musimy wygrać we wszystkich województwach. We wszystkich miastach, miasteczkach i na polskiej wsi. Dopiero wtedy będziemy mogli jasno powiedzieć, że era populizmu się kończy i demokracja będzie w Polsce wzmacniana. Apelujemy do wszystkich, aby stanęli przy urnach w trakcie wyborów samorządowych, oddali swój głos. Ta frekwencja jest niesłychanie istotna dla nas wszystkich. Idźcie do wyborów samorządowych, jeżeli chcecie wzmacniać demokrację - mówił Trzaskowski.