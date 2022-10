Samolot z turystami z wyspy Lanzarote znów nie zabrał wszystkich bagaży. Pasażerowie chcą pozwać przewoźnika

Po raz kolejny nie wszyscy pasażerowie wracający do Warszawy z Lanzarote otrzymali z powrotem swoje walizki. Jak przekazał na Kontakt 24 jeden z podróżnych, około stu osób dowiedziało się na lotnisku, że ich bagaże pozostały na hiszpańskiej wyspie. Poprzednim razem przewoźnik tłumaczył się zbytnim obciążeniem samolotu.

Pan Marcin wracał do Warszawy z wyspy Lanzarote samolotem linii Enter Air wyczarterowanym przez biuro podróży. W stolicy wylądował w nocy z soboty na niedzielę (15/16 października). Podobnie jak przed tygodniem , część pasażerów dowiedziała się, że do domu wróci bez walizek.

- O tym, że bagaże nie wyleciały z wyspy, dowiedzieliśmy się już w Polsce. Po przylocie wysiedliśmy z samolotu, poszliśmy do strefy odbioru bagaży. Część walizek wyjechała na taśmę, na moje oko połowa. Nagle taśma się zatrzymała, już była pusta. Myśleliśmy, że zaraz będzie druga tura bagaży, ale czekaliśmy około 20 minut i nic. Przyszedł pan z obsługi i poinformował nas, że nasze walizki zostały na lotnisku na Lanzarote - opowiadał pan Marcin w rozmowie z redakcją Kontaktu 24.

Mężczyzna dodał, że pasażerowie otrzymali od pracownika obsługi informację, że samolot nie był w stanie udźwignąć takiej liczby walizek. - Skoro mamy wykupione wakacje z biura podróży, to chyba powinni zapewnić taki samolot, by wszystkie walizki poleciały. Albo nie powinni zabierać takiej liczby osób - powiedział.

Pasażerowie chcą pozwać przewoźnika

Jak wyjaśnił, pasażerowie zostali skierowani do okienka, by zgłosić zaginięcie bagaży. - Staliśmy w kolejce około półtorej godziny, bo to było około stu ludzi i każdy musiał zgłosić po kolei reklamację, pokazać dokumenty, zgłosić adres - powiedział. Tam pasażerowie dowiadywali się, że walizki mają zostać dostarczone firmą kurierską pod adresy wskazane w zgłoszeniach, ale wysyłka nastąpi dopiero w przyszły piątek.