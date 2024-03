- Na miejscu są przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, policja oraz prokurator - powiedział w sobotę rano reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. - Wszystko wskazuje na to, że pilot sunął po podłożu i na grząskim terenie samolot przewrócił się na dach - ocenił nasz reporter.

Dowiedział się również, że najprawdopodobniej rozbita maszyna zostanie przymocowana do śmigłowca, który przetransportuje ją w bardziej dostępne miejsce, skąd zostanie zabrana.

- Działania na miejscu prowadzi prokuratura i przedstawiciele PKBWL. To oni zdecydują, kiedy i w jaki sposób samolot zostanie przetransportowany z miejsca zdarzenia – przekazał nam z kolei Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Oględziny zakończone

Po godzinie 15 Artur Węgrzynowicz przekazał nowe informacje. - Służby zakończyły oględziny. Samolot lądował awaryjnie z powodu awarii silnika. Przeprowadzone na miejscu oględziny zdarzenia nie pozwoliły ustalić, co dokładnie było przyczyną awarii - ustalił.

W przypadku wyciągania maszyny z bagna największą trudnością będzie podpięcie go do śmigłowca w taki sposób, żeby go doszczętnie nie zniszczyć. - Pewne jest jedno, że ze względu na grząskie podłoże nie może zostać użyty sprzęt ciężki - dodał nasz reporter.