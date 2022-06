Oddasz elektrośmieci, możesz odebrać sadzonki. Ekologiczna akcja w niedzielę na Mokotowie

Zbiórkę elektroodpadów zaplanowano na 12 czerwca przy skwerze Grupy AK Granat, na rogu Puławskiej i Woronicza, w godzinach od 9 do 15. Jak informuje w komunikacie stołeczny ratusz, na miejsce można przynosić zepsute sprzęty domowe, m.in. żelazka, blendery czy zabawki na baterię, urządzenia o nieco większych gabarytach: telewizory, mikrofalówki, odkurzacze oraz te największe, jak pralki i lodówki. Zbierane będą również baterie. Uczestnicy zbiórki otrzymają w zamian sadzonki m.in. mięty pieprzowej, lawendy, aksamitki, truskawki czy oregano.

Sadzonki za elektroodpady

Za elektroodpady będą przyznawane kupony, każdy kupon to jedna sadzonka: - mały sprzęt (np. blender, żelazko, zabawka na baterie) - 1 kupon; - średni sprzęt (np. mikrofalówka, telewizor, odkurzacz) - 2 kupony; - duży sprzęt (np. lodówka, pralka) - 3 kupony; - 20 sztuk baterii - 1 kupon, 40 szt. - 2 kupony, 60 szt. - 3 kupony.

Ratusz zastrzega, że kupony nie będą przyznawane za kable i przewody elektryczne. Każdy uczestnik akcji może otrzymać maksymalnie 7 kuponów. Akcja "Ekopoukładani" potrwa do godz. 15:00 lub do wyczerpania zapasów sadzonek. Zbiórkę organizuje ratusz we współpracy z organizacją ElektroEko.