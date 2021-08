Test wypadł pomyślnie. Sadzą rozchodnik na dachach wiat przystankowych

Pierwszy był dach żoliborskiego przystanku

"W tej próbie chodziło o sprawdzenie, jak rośliny zniosą trudne warunki - wahania temperatury od ujemnej w zimie do kilkudziesięciu stopni 'na plusie' latem, deszcze, śnieg, ale też okresy suszy. Rozchodniki zniosły wszystko, rośliny są na dachu wiaty do dziś i wyglądają równie dobrze jak rok temu. To właśnie przesądziło o wyborze rozchodnika jako rośliny przystankowej. Jest on niemal bezobsługowy - nie wymaga podlewania i nawożenia, a długo wygląda świeżo i estetycznie" - czytamy w komunikacie.