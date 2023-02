"Słowik", "Wańka" i "Parasol" posiedzą dłużej w areszcie. Jest decyzja sądu

czytaj dalej

Rzecznik Praw Obywatelskich ocenił policyjną interwencję wobec Lotnej Brygady Opozycji, w trakcie której funkcjonariusze przez około godzinę zaglądali z wysięgnika do wynajmowanego przez aktywistów mieszkania. Według RPO działania funkcjonariuszy "nie miały oparcia w przepisach prawa i stanowiły ingerencję w sferę praw i wolności obywatelskich, w tym w konstytucyjne prawo do ochrony życia prywatnego", a policja "nie ma prawa do prewencyjnego sprawdzania lokalu". Pismo w tej sprawie trafiło do Komendy Głównej Policji.