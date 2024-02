Sąd ponownie uchylił decyzję wojewody w sprawie marszu 11 listopada

Wojewoda mazowiecki nie zgodził się, by marsz narodowców był wydarzeniem cyklicznym. We wtorek decyzja ta została ponownie uchylona przez sąd. Wojewoda zapowiedział złożenie zażalenia.

Decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczy złożonego przez Stowarzyszenie "Marsz Niepodległości" do wojewody wniosku o zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń 11 listopada w stolicy. Stowarzyszenie chce przeprowadzić manifestacje na prawach cykliczności w trzech kolejnych latach: 2024, 2025 i 2026.

Prezes "Marszu Niepodległości" zadowolony

- Sąd uzasadniając swoje postanowienie, bardzo szeroko odnosił się do tego, że to państwo, jako całościowa instytucja doprowadziło do tego, w jakim miejscu prawnym Stowarzyszenie się dzisiaj znalazło - powiedział na konferencji po rozprawie Malewski.