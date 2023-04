Sąd Najwyższy odmówił uchylenia immunitetu stołecznej śledczej

- Postępowanie w sprawie prokurator M. zostało przeprowadzone przez prokuraturę rzetelnie - powiedział jedynie przed ogłoszeniem decyzji prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN, który jednoosobowo rozpatrywał tę sprawę, sędzia Wiesław Kozielewicz. Wygłoszenie całego uzasadnienia zostało przeniesione na salę SN przeznaczoną do posiedzeń tajnych.

Wnioski w sprawie dwóm śledczym

Przeszukanie w biurze prokurator Wrzosek. "To celowy atak"

Przeszukanie w biurze prokurator Wrzosek. "To celowy atak" twitter.com/JarekOnyszczuk

W tle kampania prezydencka w 2020 roku

Według prokuratury, tłem tych zarzutów była kampania prezydencka w 2020 r. oraz dwa wypadki warszawskich autobusów, które miały miejsce w tym czasie. Jak podawała prokuratura, Michał D., pełniący funkcję Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, wykorzystując swoją znajomość z prokurator Wrzosek, miał oczekiwać, że śledcza poinformuje go o ustaleniach postępowania w sprawie wypadku. Prokuratura ujawniła fragmenty korespondencji elektronicznej między prokuratorkami i urzędnikiem. Według szczecińskiej prokuratury, Wrzosek - nie mając bezpośredniego dostępu do sprawy - uzyskiwała informacje o postępowaniu od swojej znajomej prokurator M. i przekazywała je Michałowi D.

Czeka na rozpatrzenie

- To już nie jest tylko próba zastraszania. To jest próba wyeliminowania mnie z opinii publicznej i zamknięcia mi ust, abym nie krytykowała prokuratury Zbigniewa Ziobro. (...) Nie dam się zastraszyć chociażby miano mnie wyprowadzić w kajdankach - mówiła Wrzosek odnosząc się do postępowania szczecińskiej prokuratury.