Luksusowe auto dyrektora teatru i współpraca z firmą żony "wykraczająca poza standardy etyki"

W środę w stołecznym Biuletynie Informacji Publicznej pojawiły się wyniki z kontroli przeprowadzonej przez urzędników. Kontrolerzy przyjrzeli się zasadom związanym z korzystaniem z samochodów służbowych i ich ewidencjonowaniu przez pracowników teatru. W ewidencji pojazdów nie wymieniono np. samochodu Audi Q3W, nie wskazano "imiennej listy pracowników uprawnionych do korzystania z niego, ani miejsca do parkowania". Kontrolerzy ujawnili, że osobą, która najczęściej korzysta z samochodu, jest Andrzej Nejman. Dyrektor teatru, w wyjaśnieniach opublikowanych w raporcie z kontroli, twierdzi, że auto jest wykorzystywane tylko do celów służbowych, a "przejazdy do/z domu są związane z wykonywaniem przez niego zadań służbowych".