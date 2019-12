Kolejny fragment S7 z zezwoleniem na budowę

W poniedziałek wojewoda mazowiecki wydał pozwolenie na budowę fragmentu trasy S7 od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ.

Zadanie B, stanowiące jeden z trzech odcinków S7 między Warszawą a Grójcem, zostało podzielone na dwie części. Pierwsza to około 1,3 kilometra od węzła Lesznowola w kierunku Grójca (zezwolenie wydane zostało na początku października), a druga to dalsze 13,5 kilometra, kończące się na węźle Tarczyn - Północ. I to właśnie ten fragment 30 grudnia otrzymał zielone światło.