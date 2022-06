Tęcza może wrócić na plac Zbawiciela. Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim

Rozpoczęło się głosowanie w dziewiątej edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy będą wybierać spośród 1327 projektów: 1189 dzielnicowych oraz 138 ogólnomiejskich. Wśród nich znalazła się propozycja przywrócenia tęczy na placu Zbawiciela. Na wybrane pomysły można głosować do końca czerwca.

Zanim rozpoczęło się głosowanie. Wszystkie zgłoszone w dziewiątej edycji budżetu obywatelskiego projekty zostały poddane ocenie formalnej. Pracownicy urzędu oceniali m.in. czy projekt można zrealizować we wskazanej lokalizacji i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także szacowali koszt danego przedsięwzięcia i czas potrzebny na jego wykonanie.

Do urzędu wpłynęło 166 wniosków z prośbą o ponowne przeprowadzenie oceny, w tym 28 dotyczących oceny projektów ogólnomiejskich i 138 dzielnicowych. Ostatecznie do głosowania urzędnicy dopuścili 1327 projektów - 1189 dzielnicowych oraz 138 ogólnomiejskich.

Chcą powrotu tęczy

Wśród dopuszczonych do głosowania projektów ogólnomiejskich dominują pomysły z kategorii przestrzeni publicznej, zieleni, ochrony środowiska i sportu. Wśród nich projekt nawiązujący do słynnej instalacji artystycznej Julity Wójcik "Tęcza", która stała na placu Zbawiciela w latach 2012-2015.

"Projekt polega na postawieniu na pl. Zbawiciela obiektu małej architektury w kształcie przerwanego łuku, pod nazwą "Łuk LGBT+". Stelaż obiektu zostanie wykonany z materiałów jak najmniej palnych oraz pomalowany w kolorach tęczy. Instalacja powinna zostać ustawiona w czerwcu - tradycyjnym miesiącu równości" - czytamy w opisie projektu. Jak zaznaczają pomysłodawcy, celem projektu jest "wyrażenie solidarności z osobami LGBTIA, i pokazanie że Warszawa jest miastem dla wszystkich osób". Szacowany koszt realizacji pomysłu to 650 tys. złotych.

Na liście projektów znalazł się też pomysł zasadzenia 180 dużych drzew o obwodzie pnia od 18 do 35 cm w lokalizacjach wskazanych przez Zarząd Zieleni, "ze szczególnym naciskiem na okolice arterii komunikacyjnych". Autorzy projektu wskazują ulice takie jak: Wolska, Połczyńska, Kasprzaka, Sowińskiego, Bema, Jana Pawła II, Lazurowa, Powstańców Śląskich, Dywizjonu 303, Elekcyjna, Obozowa, Mickiewicza, Słowackiego, Broniewskiego, Reymonta, Gwiaździsta, św. Wincentego, 11 Listopada, Jagiellońska, Kijowska, Grochowska, al. Zieleniecka, Francuska, Saska, Czerniakowska, Myśliwiecka, Gagarina, Belwederska, Idzikowskiego, Bukowińska. Nasadzenia drzew mają zostać uzupełnione o krzewy i wysokie trawy. Szacowany koszt tego projektu to ponad 670 tysięcy złotych.

Geriatolot, murale czy galeria obietnic wyborczych

Aktywni fizycznie mieszkańcy mają do wyboru sporo projektów poświęconych poprawie infrastruktury rowerowej w mieście. Głosować można też na projekt doposażenia siłowni na świeżym powietrzu, aby umożliwić korzystanie z nich osobom z niepełnosprawnościami, czy projekt wymiany nawierzchni na kilku przyszkolnych boiskach.

Są też projekty poświęcone ochronie zdrowia, a w tym pomysły na zakup defibrylatorów AED do niektórych szkół, domów kultury, czy muzeów. Na liście pomysłów znalazł się również "geriatolot" - czyli specjalistyczny samochód wyposażony m.in. w przenośny zestaw do badania EKG czy USG, który ułatwi lekarzowi, czy pielęgniarce dotarcie do pacjenta w wieku senioralnym.