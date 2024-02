Ruszyła budowa zadaszenia fundamentów Pałacu Saskiego

czytaj dalej

19-latek nie zatrzymał się do policyjnej kontroli pod Płońskiem. Uciekając, stracił panowanie nad samochodem i wjechał do rowu. Wysiadł z auta pobiegł w kierunku Wkry, wskoczył do rzeki i przepłynął na drugą stronę, ale i tak nie udało mu się uciec policji.