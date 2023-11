Ruszył przetarg na budowę mostu w Porcie Czerniakowskim

W ubiegłym tygodniu Zarząd Zieleni rozpoczął poszukiwania wykonawcy budowy mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego w Warszawie. Jak wynika z opublikowanej 3 listopada specyfikacji warunków zamówienia przyszły wykonawca na realizację inwestycji będzie mieć 15 miesięcy od momentu podpisania umowy. Termin składania ofert mija 6 grudnia.

Oprócz mostu w ramach inwestycji powstanie także nowa droga, którą będzie można dostać się z Wisłostrady na zachodnie nabrzeże portu. Umożliwi to dojazd do zimowiska dla łodzi i obsługę technicznej części portu, gdzie pojawią się miejsca postojowe.

Jaki będzie nowy most pieszo-rowerowy?

W styczniu 2022 roku urzędnicy poinformowali o ogłoszeniu przetargu na projekt nowego mostu pieszo-rowerowego . Znajdzie się on po południowej stronie mostu Łazienkowskiego (przed laty była tam drewniana kładka). Powstanie w ten sposób komunikacyjne połączenie zachodniego i wschodniego nabrzeża basenu portu. Dziś, aby dostać się na Cypel Czerniakowski, trzeba nadkładać drogi, wybierając przepust nad wejściem do portu (przy Płycie Desantu) lub ulicę Zaruskiego (na wysokości Kanału Piaseczyńskiego i pieszej kładki nad Wisłostradą). Nowa przeprawa ma być skomunikowana z kładką biegnącą pod mostem Łazienkowskim, która dziś urywa się przed Wisłostradą.

Generalnie most będzie przeznaczony dla pieszych i rowerzystów, ale ma być dostosowany do tego, by w razie potrzeby mogły przejechać po nim pojazdy służb.