"Nie wiem, dlaczego miałam nóż w ręce". Ruszył proces oskarżonej o zabójstwo młodzieżowego radnego

We wtorek przed sądem wyjaśnienia składała oskarżona Karolina B. Kobieta przekonywała, że zdarzenie było nieszczęśliwym wypadkiem. Oskarżona podtrzymała wyjaśnienia, które złożyła w śledztwie - nie przyznając się do winy. Z wyjaśnień Karoliny B. wynika, że tego wieczoru dostała ataku paniki. Jej partner chciał iść do apteki.

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu 8 kwietnia 2022 roku. Prokuratura postawiła kobiecie zarzut zabójstwa w zamiarze bezpośrednim . - Za to przestępstwo grozi nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności - poinformowała wówczas Aleksandra Skrzyniarz z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Mężczyzna zginął od ciosu 15-centymetrowym nożem

Do tragedii doszło 30 kwietnia 2021 roku. Igor i Karolina mieli spędzić razem majówkę w Wilanowie. On na co dzień mieszkał w Lublinie. Karolina B., razem ze znajomymi, odebrała partnera z dworca. Stąd wszyscy pojechali do wynajmowanego przez nią mieszkania przy Sarmackiej. Znajomi opuścili je przed godziną 3. Kilkadziesiąt minut później sąsiedzi usłyszeli krzyki. Na patio leżał zakrwawiony Igor K., przy nim stała jego partnerka, która usiłowała mu pomóc. Ostatecznie służby wezwali sąsiedzi. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie po kilku dniach zmarł.