Ruszają zapisy do miejskiej akcji "Zima w Mieście"

W czwartek 30 grudnia ruszają zapisy do tegorocznej edycji "Zima w Mieście". Rodzice będą mieli prawie dwa tygodnie, aby zapisać dzieci na zajęcia w okresie ferii. Jak zapewnia stołeczny ratusz, będą miały zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

Zapisy do akcji zimowej ruszają przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń 30 grudnia o godzinie 8 i potrwają do 11 stycznia. W akcji mogą uczestniczyć uczniowie warszawskich szkół oraz dzieci mieszkające w Warszawie.

Rodzice rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku.

Następnie, od 13 stycznia od godziny 8 do 19 stycznia do godziny 12, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat za wyżywienie i opiekę lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.