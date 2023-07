Rusza remont ulicy Ordona. Historyczny bruk zostanie na miejscach parkingowych, resztę zaleją asfaltem

Historyczny bruk zniknie pod asfaltem

Co z parkowaniem przy Ordona?

Przypomniał też, że prezydent Rafał Trzaskowski deklarował wstępnie objęcie Odolan analizami pod kątem wprowadzenia strefy płatnego parkowania. - W związku z planem inwestycyjnym w tym obszarze przesunęliśmy analizy na okres po zakończeniu inwestycji. Na pewno będziemy chcieli taką analizę przeprowadzić. Jeśli wykaże zasadność, to będziemy rekomendować strefę na tym obszarze - powiedział Puchalski. Podkreślił przy tym, że już podczas przygotowań do remontu zauważono, że samochody zajmujące miejsca parkingowe przy Ordona "stoją tam przez cały czas".

"Kluczowy jest plan miejscowy"

- Remont ulicy Ordona to spełnienie obietnicy, którą miasto i wolscy radni złożyli mieszkańcom. To nie jest ostatnia inwestycja na Odolanach. Trwają prace na Jana Kazimierza, buduje się tramwaj na Kasprzaka - podkreślił z kolei burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski. - To wszystko powoduje utrudnienia dla mieszkańców, za co bardzo przepraszamy i prosimy o chwilę cierpliwości - zaapelował.