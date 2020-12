Ruszyła budowa przy Wisłostradzie. Pod ziemią tarcza drąży kolektor

Mniej zrzutów do Wisły

Poprosiliśmy rzecznika MPWiK o zawężenie obszaru, z którego ścieki i wody opadowe będą trafiać do nowego kolektora. - Jeśli chodzi o obszar Warszawy to są to tereny Śródmieścia, Żoliborza, Bielan, a także, za pośrednictwem innych kolektorów, tereny Bemowa, Woli, Ochoty i Mokotowa. W przypadku wystąpienia gwałtownych i obfitych opadów deszczu na obszarach Ursynowa i Wilanowa – również z tych dzielnic wody opadowe trafią do kolektora Wiślanego. Kolektor, zatrzymując wody opadowe spływające z terenów lewobrzeżnych Warszawy, odciąży również w tym zakresie oczyszczalnię ścieków "Czajka", która w tym czasie będzie mogła przyjąć ich więcej ze strony lewobrzeżnej. Tym samym można powiedzieć, że Wiślany będzie kolektorem retencyjnym dla całej zlewni oczyszczalni "Czajka" - wyjaśnił Smółka.