Rzecznik Praw Obywatelskich zabiera głos po sobotnim proteście. "Nie współpracowaliśmy z policją"

Podczas sobotniego "strajku przedsiębiorców" stołeczna policja podawała, że na miejscu są pełnomocnicy policji do spraw praw człowieka, którzy współpracują z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. "Absolutnie dementuję" - napisał na Twitterze Adam Bodnar.

Podczas wydarzenia, Komenda Stołeczna Policji publikowała na Twitterze wpisy odnoszące się do jego przebiegu i wskazujące, że zgromadzenie jest nielegalne w związku obostrzeniami wynikającymi z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii. Podobnie jak w przypadku poprzednich protestów, na miejscu pracował Zespół Antykonfliktowy Policji. W jednym z wpisów podkreślono, że policjanci współpracują z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

"Od początku wydarzenia obserwowane są przez pełnomocników do spraw ochrony praw człowieka komendantów stołecznego i głównego Policji, którzy współpracują miedzy innymi z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w zakresie oceny prawidłowości naszego działania" - poinformowała KSP.

W niedzielę rano do informacji odniósł się Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. "Absolutnie dementuję. Biuro RPO współpracuje z pełnomocnikami policji ds. praw człowieka na zasadach ogólnych. Jednak wczoraj nie współpracowaliśmy z Policją ani nie obserwowaliśmy wydarzeń. Wręcz przeciwnie - będziemy się domagać od Policji wyjaśnień" - zaznaczył.

Błędna interpretacja?

- Podkreślam, że nie chodziło w tym wpisie o to, że jest bezpośredni kontakt w trakcie tego zgromadzenia. Chodziło o to, że wszędzie tam, gdzie pojawiają się wszelkiego rodzaju wątpliwości - a te wątpliwości pojawiały się między innymi podczas zgromadzenia ubiegłotygodniowego, tych zgromadzeń sprzed dwóch tygodni - tam były zapytania od Rzecznika Praw Obywatelskich. Nasi pełnomocnicy biorą aktywny udział w przygotowywaniu odpowiedzi. O to chodziło konkretnie w tym tweecie - wyjaśnił.