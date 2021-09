Rozwój sieci metra w Warszawie. Prawie pięć milionów złotych za wskazanie najlepszych wariantów

Kilka wariantów do analizy

Plany budowy metra na Gocław zostały ogłoszone przez stołeczny ratusz w marcu tego roku. Radni zgodzili się przesunąć na ten cel 41 milionów złotych, dlatego możliwe było ogłoszenie przetargu na prace przedprojektowe prawie ośmiu kilometrów nowej linii: sześć nowych stacji na Kamionku, Grochowie i Gocławiu, stacji techniczno-postojowej Kozia Górka oraz całej infrastruktury towarzyszącej. Nie wszyscy są jednak przekonani co do słuszności tej inwestycji. Przebieg przyszłej trzeciej linii metra ostro krytykowali między innymi aktywiści. Ich zdaniem jest "forsowany na siłę", a szybszą podróż z Pragi Południe do centrum może zapewnić tramwaj.