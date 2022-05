Co z dalszym rozszerzeniem strefy płatnego parkowania? "Pojawiły się kontrowersje"

Trzaskowski o rozszerzeniu SPPN: dajemy sobie trochę czasu

- Mam nadzieję, że będzie można jasno wytłumaczyć to wszystkim interesariuszom, że strefa jest potrzebna. Właściwie we wszystkich miejscach w Warszawie, gdzie została ona wprowadzona, została przyjęta pozytywnie przez mieszkańców. Czasami pojawiały się różnego rodzaju obawy, ale po wprowadzeniu mieszkańcy oceniali te zmiany pozytywnie, więc jestem przekonany, że tak samo będzie w tym przypadku - zaznaczył Trzaskowski.

Radny: na Żoliborzu i Ochocie też był opór

- To jest coś, co widzieliśmy również na Ochocie i Żoliborzu. Niestety są osoby, które rozpowszechniają nieprawdziwe informacje na temat strefy, podburzają mieszkanki mieszkańców, w pewien sposób manipulują tym, co ma się wydarzyć - twierdzi Szolc. - Na Żoliborzu i Ochocie też był opór, a teraz mieszkańcy są zachwyceni i dziękują nam, bo okazało się, że wprowadzenie strefy płatnego parkowania rozwiązuje ich podstawowy problem, czyli to, że w pobliżu domu nie mieli gdzie zaparkować - podkreśla radny.