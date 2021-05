Parkowanie na podwórkach tylko z identyfikatorem. Do programu dołączą kolejne lokalizacje

Kolejne podwórka z Muranowa i Młynowa dołączą wkrótce do programu ułatwiającego mieszkańcom parkowanie w pobliżu miejsca zamieszkania. Urzędnicy podali przed majówką listę lokalizacji. Do wjazdu do wyznaczonych stref będą uprawnione wyłącznie osoby z identyfikatorami, miejskie służby oraz konserwatorzy i dostawcy towarów.