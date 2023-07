Ratusz zapowiada walkę z bazgrołami. "Widzimy, jak Warszawa jest pomazana"

Stołeczni urzędnicy, konserwator i artyści zapowiedzieli w środę walkę z bazgrołami w Warszawie. - Dziś mamy świadomość, że to nie będzie sprint, tylko maraton. Maraton, który potrwa kilka lat - mówi wiceprezydentka stolicy.

Podczas środowej konferencji wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska podkreśliła, że problem bazgrołów na elewacjach warszawskich budynków dotyka wielu miast. - Chcemy walczyć z bazgrołami, które nie powinny być nazywane graffiti. Zaczynamy olbrzymią akcję przeciw bazgrołom - powiedziała wiceprezydent. - Dziś mamy świadomość, że to nie będzie sprint, tylko maraton. Maraton, który potrwa kilka lat - dodała.

Wielopoziomowa kampania

Przekazała, że rocznie na walkę z bohomazami miasto wydaje prawie milion złotych, pieniądze te można wykorzystać na inne cele. - To tylko środki wydawane na czyszczenie miejskich kamienic - wyjaśniła dodając, że do tego trzeba jeszcze doliczyć pieniądze wydawane przez prywatnych właścicieli czy spółdzielnie mieszkaniowe.

Wyjaśniła, że miasto chce przygotować kampanię edukacyjną w warszawskich szkołach, ale również kampanię informacyjną. - Chcemy również, żeby powstały programy dla poszczególnych kamienic. Ważna też jest szybkość reakcji, aby po pierwszym bazgrole nie było przestrzeni i prowokowania do kolejnych. Przy zabytkach jest to o tyle trudne, że każda kamienica wymaga osobnego programu konserwatorskiego - dodała.

"Widzimy jak Warszawa jest pomazana"

- Cieszę się, że ten program rusza właśnie teraz, bo widzimy, jak Warszawa jest pomazana, jak jest zniszczona przez pseudograficiarzy. Myślę, że przeszkadza to wszystkim warszawiakom i turystom - powiedziała przewodnicząca komisji kultury Rady Warszawy Agnieszka Wyrwał.

Przekazała, że Rada Warszawy co roku przekazuje kolejne miliony na renowację kolejnych warszawskich zabytków. - Niestety, niekiedy tuż po zdjęciu rusztowań, pojawiają się bazgroły - dodała. - Warszawa przez działania II wojny światowej zabytków ma niewiele, dlatego bardzo ważne jest, abyśmy o nie szczególnie dbali, by cieszyły nie tylko nas, ale również przyszłe pokolenia - podkreśliła.

"Szczególne DNA"

- Sądzę, że zabytkowej architekturze należy się specjalny szacunek i ochrona. Powinniśmy generalnie dążyć do tego, aby wspólna przestrzeń byłą ładniejsza, czystsza, przyjemniejsza, przyjaźniejsza i bezpieczniejsza - powiedział.

Od 300 do 600 interwencji strażników miejskich

Komendant straży miejskiej Magdalena Ejsmont przekazała, że co roku strażnicy podejmują od 300 do 600 interwencji związanych z niszczeniem przestrzeni publicznej przez malowanie bazgrołów, często też na wiatach przystankowych czy znakach drogowych. W 2022 roku strażnicy podjęli 427 interwencji z czego połowa to interwencje własne. Wyjaśniła, że ciężko jest złapać takich wandali po otrzymaniu zgłoszenia, dlatego większość interwencji odbywa się podczas patroli.