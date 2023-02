Rozpoczyna się budowa ostatniego etapu linii M2 na Karolin. Powstaną trzy nowe stacje: Karolin, Chrzanów oraz Lazurowa. Zaczęto grodzić teren, zabezpieczono też drzewa. Wprowadzone zostaną również zmiany w ruchu. - Przybliżona data otwarcia trzech stacji to 2026 rok - powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

W okolicy będą zmiany w ruchu

Standardowe - dla tego etapu budowy - roboty przy przyłączach elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych toczą się już przy wszystkich zaplanowanych stacjach i wentylatorniach. Z kolei na terenie przyszłej stacji C01 Karolin dodatkowo zabezpieczane są budynki. Zamontowane zostały tutaj repery, czyli elementy służące do wykonywania pomiarów. To jeden z elementów systemu monitorującego oddziaływanie budowy na obiekty znajdujące się w pobliżu. Trwają przygotowania do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.