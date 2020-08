Koniec wakacji w komunikacji miejskiej. Zmiany jeszcze przed pierwszym dzwonkiem

Początek roku szkolnego oznacza zmiany w komunikacji miejskiej. Od 1 września nie będą już obowiązywały wakacyjne rozkłady jazdy, ale kilka linii będzie kursowało inaczej już od weekendu. Ratusz zapowiada też ulepszenie połączeń na Białołęce, Targówku, Ursynowie i w Ząbkach.

Wakacyjne rozkłady jazdy autobusów nie różniły się znacząco od tych obowiązujących w roku szkolnym ze względu na pandemię i wprowadzone przez rząd ograniczenia w liczbie pasażerów. Urzędnicy przypominają, że zmiany dotyczyły głównie linii strefowych: 110, 140, 150, 250, 340, 511, 704, 709, 710, 713, 714, 716, 717, 719, 723, 724, 727, 729, 731, 736, 738, 739, 742 i 750, które od wtorku 1 września będą kursowały na podstawie zwykłych rozkładów.

Na ulice wyjadą także autobusy linii szkolnych, które zostały zawieszone w pierwszym kwartale roku z powodu zamknięcia szkół i wdrożenia zdalnego trybu nauczania. Uczniowie ponownie będą mogli skorzystać z linii 115, 121, 150, 153, 162, 163, 164, 201, 211, 213, 326, 401, 411, 504 i 522. Przywrócone zostaną także autobusy: 304, 320, 323, 332 i 379.

"Jednocześnie zostaną wprowadzone zmiany stałe, usprawniające komunikację miejską na Białołęce, Targówku, Ursynowie i w Ząbkach" - zapowiada ratusz w komunikacie.

Tramwaje wracają na Rembielińską

Tramwaje będą kursowały na podstawie przedwakacyjnych rozkładów jazdy już od 31 sierpnia. "Składy linii 1, 2, 9 i 31 będą podjeżdżały na przystanki w godzinach szczytu co cztery minuty (linii 33 co sześć minut), a pozostałych linii co około osiem minut" - informują urzędnicy.

Z powodu remontu pętli Cmentarz Wolski w poniedziałek 31 sierpnia kursowanie tramwajów linii 13 zostanie przywrócone na trasie wydłużonej: KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA – … – Powstańców Śląskich – PIASKI.

Pasażerowie mogą także spodziewać się przywrócenia ruchu tramwajowego na Rembielińskiej. Powrócą tramwaje linii 25 i 41, a składy linii 1, 3 i 4 będą ponownie kursowały na trasach podstawowych.

Więcej pociągów metra

Powrót podstawowych rozkładów jazdy dotyczy także metra. Pociągi linii M1 będą podjeżdżały na stacje w szczycie co 2.20 minuty, a poza szczytem co 4 minuty, w soboty co 4.50, a w niedziele co 5.30. Nieco inaczej będzie w przypadku pociągów kursujących na linii M2: w szczycie będą podjeżdżały co 2.50 minuty, co 6 poza szczytem i w soboty oraz co 6.30 w niedziele.

Wydłużona trasa 152

Po przebudowie ulicy Cieślewskich pasażerowie już od soboty będą mogli wsiąść do autobusów linii 152. Urząd miasta podaje, że jezdnia została dostosowana do potrzeb autobusów komunikacji miejskiej. Łuki zostały poszerzone, zamontowano także specjalne progi zwalniające i nowe przystanki.

Od 29 sierpnia wybrane kursy linii 152 będą miały trasę wydłużoną, dzięki czemu uczniowie mieszkający przy Cieślewskich dojadą do szkoły przy ulicy Hemara. Autobusy te będą co 30 minut kursowały na trasie: TARCHOMIN – … – Ciupagi – Cieślewskich – Białołęcka – Hemara – Ostródzka – Olsztyńska – Berensona – Skarbka z Gór – OS. DERBY.

Natomiast na wspólnym odcinku trasy krótszej pasażerowie będą mogli wsiąść do nich co 10 minut w szczycie komunikacyjnym oraz 15 poza nim oraz w święta. Ratusz zapowiada, że rozkład jazdy będzie skoordynowany z czasem odjazdu pociągów na stacji Płudy.

Zmiany na Zaciszu i w Ząbkach

Zmiany w układzie komunikacyjnym Targówka i Pragi Północ po otwarciu nowych stacji drugiej linii metra spowodowały utworzenie nowej linii autobusowej 262. Dzięki niej mieszkańcy wschodniej i południowej części Zacisza mogą dotrzeć do metra. Urząd Dzielnicy Targówek wybudował nowe przystanki na Zaciszu, dzięki czemu od soboty, 29 sierpnia, autobusy pojadą trasą: METRO TROCKA – Trocka – Radzymińska – Tarnogórska – Tużycka – Potulicka – Łodygowa – LEWINÓW.

W godzinach szczytu będą kursowały co 15 minut, a poza nim i w weekendy co 30. Zastąpią one kursy wariantowe linii 199 do przystanków Krzesiwa i Diamentowa.

Również od soboty zmieni się charakter linii 345. Jak zapowiada ratusz, jej autobusy będą jeździły we wszystkie dni tygodnia, a to będzie oznaczało zmianę numeru na 245. Trasa pozostanie taka sama, a autobusy będą na niej kursowały co kwadrans w szczycie i co pół godziny poza nim oraz w weekendy. Zarząd Transportu Miejskiego skoordynuje rozkład jazdy 245 z pętli Metro Trocka i przystanku Lewinów z rozkładem linii 262.

Zmiany po otwarciu wiaduktu na Karczunkowskiej

Otwarcie wiaduktu na Karczunkowskiej wiąże się z wprowadzenie zmian w komunikacji miejskiej, wnioskowanych przez samorządy Lesznowoli i Raszyna. Do nowych pętli Dawidy i PKP Jeziorki dojadą autobusy linii 209 i 809.

Od soboty, 29 sierpnia, należy spodziewać się następujących zmian w trasach autobusów:

209: URSYNÓW PŁD. – al. Komisji Edukacji Narodowej – Herbsta – rtm. Pileckiego – Roentgena – Płaskowickiej – Puławska – Baletowa – DAWIDY;

239: URSYNÓW PŁD. – al. Komisji Edukacji Narodowej – Herbsta – rtm. Pileckiego (powrót: Puławska – Romera – Herbsta) – Poleczki – Taneczna – Krasnowolska – KRASNOWOLA;

715: URSYNÓW PŁN. – Bartoka – al. Komisji Edukacji Narodowej – Herbsta – rtm. Pileckiego – Roentgena – Płaskowickiej – Puławska – Karczunkowska – Zgorzała: Dawidowska – Zamienie: Dawidowska – Starzyńskiego – Dawidy Bankowe: Starzyńskiego – Warszawska – ... – P+R AL. KRAKOWSKA,

737: URSYNÓW PŁN. – Bartoka – al. Komisji Edukacji Narodowej – Herbsta – rtm. Pileckiego – Roentgena – Płaskowickiej – Puławska – Karczunkowska – Zgorzała: Postępu – ... – CM. POŁUDNIOWY-BRAMA PŁD.,

809: URSYNÓW PŁD. – al. Komisji Edukacji Narodowej – Herbsta – rtm. Pileckiego – Roentgena – Płaskowickiej – Puławska – Baletowa – Starzyńskiego – Karczunkowska – PKP JEZIORKI.

Zmiany po otwarciu nowych stacji metra na Woli Zmiany w kursowaniu autobusów TVN24 wideo 2 / 4 Zmiany w kursowaniu autobusów TVN24 Księcia Janusza będzie dużym węzłem przesiadkowym TVN24 ZTM ocenił efekty konsultacji społecznych TVN24 Ze stacji będą jeździć trzy linie podmiejskie TVN24

Autor:kk/ran

Źródło: tvnwarszawa.pl