Wiadukt Trasy Łazienkowskiej. Rozkuli asfalt, który ma zaledwie rok

czytaj dalej

Dobiegają końca prace przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż Marszałkowskiej od Królewskiej do alei "Solidarności". To widać gołym okiem, ale - jak obiecuje ratusz - rozpoczęły się przygotowania do budowy trasy dalej na północ - w ciągu Andersa. Na realizację całości prac wykonawca będzie miał jednak prawie dwa lata.