Rozbój w toalecie przy Dworcu Zachodnim. Policja: grozili pokrzywdzonemu nożem, stracił pieniądze

Mężczyzna napadnięty w toalecie publicznej w rejonie Dworca Zachodniego stracił dwa tysiące złotych. Dwóch sprawców miało grozić mu nożem. Policjanci odnaleźli ich w przejściu podziemnym. Obaj trafili do tymczasowego aresztu.

Sprawą mężczyzny pokrzywdzonego w wyniku rozboju zajmowali się policjanci z Ochoty. Z ich ustaleń wynika, że do przestępstwa doszło w toalecie publicznej w rejonie Dworca Zachodniego w Warszawie. Do pokrzywdzonego miało podejść dwóch mężczyzn, którzy przystawili mu nóż do brzucha i zażądali pieniędzy. Oddał im dwa tysiące złotych w gotówce.