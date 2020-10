Rozbój w szalecie. Zarzuty dla trzech mężczyzn

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 15 w publicznej toalecie przy ulicy Targowej, gdzie trzech mężczyzn zaatakowało 34-latka. Napastnicy uderzali rękami i kopali pokrzywdzonego po całym ciele, następnie wyrwali mu saszetkę z dokumentami, metalowym łańcuszkiem oraz papierosem elektronicznym i uciekli.

- Pokrzywdzony podał rysopis sprawców, a policjanci zaczęli sprawdzać przyległe ulice. W alei "Solidarności" mundurowi zauważyli dwóch mężczyzn odpowiadających podanemu wizerunkowi, jeden z nich miał przy sobie saszetkę należącą do pobitego 34-latka - przekazała Irmina Sulich z północnopraskiej policji.

Zarzuty i areszt

Następnie policjanci pojechali do jednego z hosteli na Targówku, gdzie zatrzymali trzeciego napastnika. Wszyscy trzej trafili do policyjnego aresztu przy Jagiellońskiej. Podczas badania stanu trzeźwości zatrzymanych, urządzenie wskazało ponad promil alkoholu w organizmie każdego z nich.

We wtorek podejrzani o rozbój mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury. - Oskarżyciel, po przedstawieniu im zarzutów i przesłuchaniu, postanowił wnioskować do sądu o ich tymczasowy areszt. Sąd natomiast po zapoznaniu się z materiałami sprawy aresztował obywateli Ukrainy na trzy miesiące - poinformowała Sulich.