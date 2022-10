Pięścią wybił szybę w kiosku, chciał odjechać

czytaj dalej

Chora na COVID-19 pielęgniarka Szpitala Powiatowego w Kozienicach zmarła po transporcie do warszawskiego szpitala jednoimiennego. Zdaniem prokuratury do jej śmierci mogły przyczynić się dwie lekarki, decydujące o przewiezieniu pacjentki karetką. Śledczy twierdzą, że nie posiadała ona wystarczającego wyposażenia. Kobietom przedstawiono zarzuty. Grozi im do pięciu lat więzienia.