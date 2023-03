Byli bardzo brutalni, podawali się za policjantów. Auta i elektronikę kradli niemal od dekady

Policjanci Wydziału do walki z przestępczością samochodową Komendy Stołecznej Policji informują o rozpracowaniu działającej od 2014 roku grupy przestępczej, zajmującej się kradzieżami samochodów, napadami na bankomaty oraz transporty towarów. Przestępcy podawali się za policjantów.

Ostatecznie, na terenie garnizonu stołecznego, powiatu siedleckiego i Chorzowa zostało zatrzymanych dziewięciu członków grupy w wieku od 30 do 52 lat. - Z uwagi na to, że w skład grupy wchodzili przestępcy z wieloletnim stażem, znający metody działania policji, czynności wobec nich prowadzone były z dużą ostrożnością. Ponieważ figuranci często opuszczali swoje miejsca zamieszkania przed świtem, kontrterroryści jednocześnie wkroczyli do zajmowanych przez nich lokali w godzinach wczesnorannych. Synchronizacja działań miała uniemożliwić podejrzewanym i ich rodzinom kontakt w celu ostrzeżeni innych członków grupy - opisuje Marczak.