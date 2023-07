Rozbiórka wiaduktów Trasy Łazienkowskiej, zamkną ulicę Paryską. Kilka dni utrudnień

Utrudnienia i objazdy

Ruch na ulicy Paryskiej zostanie wyłączony od ulicy Meksykańskiej do ronda Wolframa. Jadących Paryską od strony Zwycięzców będzie obowiązywał nakaz skrętu w Meksykańską. Wyjazd z tej ostatniej będzie możliwy wyłącznie w kierunku Zwycięzców. Na rondzie Wolframa zostanie zamknięty zjazd w Paryską. Pozostałe relacje będą utrzymane. Zakaz ruchu nie będzie dotyczył pojazdów budowy i dojścia lub dojazdu do posesji.

Komunikacja miejska na objazdach

Powstaną dwa nowe wiadukty

Modernizacja Trasy Łazienkowskiej

Prace przy wiaduktach na Saskiej Kępie to kolejny etap modernizacji Trasy Łazienkowskiej. Dotychczas wyremontowany został most Łazienkowski, estakady na węzłach z Wisłostradą i Wałem Miedzeszyńskim oraz wiadukt na Przyczółku Grochowskim. Do marca 2024 roku potrwa przebudowa dwóch wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola. Jak przekazał ratusz w komunikacie inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 101 159 257,40 złotych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przewidywana całkowita wartość prac to 106 483 428,84 złotych.