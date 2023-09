Rozbiorą kładkę, ale najpierw muszą zamknąć fragment ulicy. Kolejne utrudnienia na Mokotowie

W piątek wieczorem na co najmniej dobę zostanie zamknięty fragment ulicy Sobieskiego. W tym czasie rozbierana będzie jedna z kładek przebiegających nad ulicą. Samochody i autobusy zostaną skierowane na objazdy.

Przygotowania do demontażu kładki dla pieszych przy ulicy Czarnomorskiej rozpoczęły się w środę. Wykonawca prac wytyczył przejście dla pieszych w poziomie jezdni. Z kładki nie można już korzystać. Rozbiórka rozpoczęła się od się wind, oświetlenia i kabli elektrycznych.

"W piątek, 22 września, o godzinie 23.30 tramwajarze zamkną ulicę Jana III Sobieskiego pomiędzy ulicami Mangalia i św. Bonifacego. Prace mają potrwać dobę – do soboty, 23 września, do godziny 23. Ponieważ rozbiórka kładki jest złożonym i skomplikowanym procesem wykonawca może przedłużyć termin zakończenia prac. Ulica Jana III Sobieskiego zostanie jednak otwarta nie później niż w niedzielę, 24 września, o godzinie 4.30" - czytamy w komunikacie ratusza.

Zmieniona organizacja ruchu

Rozbiórka kładki oznacza zmiany w ruchu. Jadąc ulicą Jana III Sobieskiego w stronę Wilanowa, na skrzyżowaniu z aleją Witosa, będzie można skręcić w lewo. Dojeżdżając ulicą Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ulicami Mangalia i Limanowskiego, kierowcy skręcą w lewo lub prawo. Pas do skrętu w prawo z ulicy Mangalii w ulicę Jana III Sobieskiego także zostanie wygrodzony. Dalsza jazda ulicą Jana III Sobieskiego w kierunku Wilanowa, od tego miejsca, będzie już niemożliwa.

Z kolei na skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego i św. Bonifacego, kierowcy jadący w stronę Śródmieścia, będą mieli wybór, w którą stronę skręcić – w lewo lub w prawo. Na ulicy św. Bonifacego ustawione zostaną zakaz skrętu w ulicę Jana III Sobieskiego. Pod każdym zakazem będzie tabliczka informująca, że nie dotyczą one dojazdu do posesji.

Objazd zamkniętego odcinka

Dla zamkniętego odcinka Sobieskiego wyznaczono objazdy. Kierowcy jadący od Śródmieścia ominą utrudnienia ulicami Idzikowskiego, Powsińską i św. Bonifacego. Poruszający się od strony Wilanowa będą mieli dwie możliwości. Albo pojadą ulicą św. Bonifacego do Powsińskiej i Idzikowskiego albo ulicą św. Bonifacego do alei Sikorskiego.

Pasażerowie autobusów skorzystają z tych samych objazdów co kierowcy. Linie 116, 519, 522, N31 i N81 pojadą w stronę Wilanowa ulicami Idzikowskiego, Powsińską i św. Bonifacego. W przeciwną stronę pojadą ulicą św. Bonifacego i aleją Sikorskiego. Także autobusy linii 172 w kierunku CH Blue City pojadą ulicą św. Bonifacego i aleją Sikorskiego. Natomiast w stronę Stegien będą kursowały aleją Sikorskiego do skrzyżowania z aleją Wilanowską, aby tu zawrócić do ulicy św. Bonifacego. Linia dzienna 148 i nocna N03 w obu kierunkach ominą utrudnienia aleją Sikorskiego.