Motocykle skradzione w Monachium znaleźli na posesji pod Warszawą

Policjanci poinformowali, że rozbili grupę kradnącą motocykle w Monachium. Podejrzani mieli co najmniej trzy razy wyjeżdżać do Niemiec, by samochodem dostawczym przywieźć do kraju skradzione jednoślady. Pięć osób usłyszało w tej sprawie zarzuty. Funkcjonariuszom udało się też odzyskać pięć maszyn.