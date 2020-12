Rozbił głowę w tramwaju. Długo czekał na pomoc, bo pogotowie ma awarię systemu

Wypadek w tramwaju przy Poborzańskiej. - Mężczyzna rozbił głowę, jednak długo musiał czekać na pomoc, bo pogotowie ma awarię sytemu informatycznego - dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl. Straż pożarna przyznaje, że musi jeździć do niektórych zdarzeń w zastępstwie pogotowia ratunkowego.

W końcu jednak pomoc nadeszła i według informacji naszego reportera, poszkodowany został zabrany do Szpitala Bródnowskiego.

Na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego pojawił się komunikat o utrudnieniach w kursowaniu tramwajów linii 1, 3, 4 i 25 . Jak zaznacza nasz reporter, tramwaje nadal stoją w miejscu, mimo że mężczyzna został zabrany do szpitala. - Ruch ma zostać wznowiony dopiero, jak na miejsce przyjedzie policja. Jeszcze jej nie ma - zastrzega Szmelter.

Ratowników medycznych wspierają strażacy

Strażacy nie interweniowali na Poborzańskiej, ale potwierdzają, że mają więcej pracy w związku z problemami pogotowia. - Dostaliśmy informacje, że w pogotowiu ratunkowym, najprawdopodobniej w całym kraju, doszło do awarii systemu informatycznego, przez co praca ratowników jest mocno utrudniona. Wspieramy zatem ratownictwo medyczne w wyjazdach do osób poszkodowanych. Jedziemy w zastępstwie karetki i udzielamy kwalifikowanej pierwszej pomocy - opisuje Michał Konopka ze stołecznej straży.