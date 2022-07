Potrącenie rowerzysty na przejściu dla pieszych. Według świadków, wjechał na czerwonym świetle

Rowerzysta został potrącony przez samochód osobowy na Stawkach. Nasz reporter ustalił, że do wypadku doszło na przejściu dla pieszych bez przejazdu rowerowego. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Do potrącenia doszło chwilę po godzinie 11 w rejonie skrzyżowania ulic Stawki i Karmelickiej. - Rowerzysta został potrącony przez osobową hondę. Z relacji świadków wynika, że wjechał on na przejście dla pieszych na czerwonym świetle. To zebra bez przejazdu rowerowego - dowiedział się nasz reporter Mateusz Szmelter.