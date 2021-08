Zakazy wjazdu, pod mostem ścieżka. Ten rowerzysta i tak wybrał jazdę pośród pędzących aut

Na nagraniu przesłanym do naszej redakcji widać rowerzystę poruszającego się jezdnią mostu Łazienkowskiego. Mężczyzna jedzie wzdłuż linii pomiędzy pasem środkowym, a pasem przeznaczonym dla autobusów, taksówek i motocyklistów. Jak opisuje autor nagrania, pan Marek, wszystko działo się w poniedziałek około godziny 19. - Rowerzysta jechał w kierunku Grochowa. Stwarzał spore zagrożenie, nie tyle dla kierowców, co dla samego siebie. Jak na tę godzinę nie było korka, ale tuż za rowerzystą zator zaczął się już tworzyć - opowiada pan Marek. Na nagraniu widać dalej, jak rowerzysta przejeżdża przez całą długość mostu Łazienkowskiego i sygnalizując ręką rozpoczyna manewr zmiany pasa i dalszej jazdy w kierunku Wału Miedzeszyńskiego.

Przy każdym wjeździe na most: zakaz wjazdu dla rowerów

Jak wygląda kwestia jazdy rowerem po ulicy takiej jak Trasa Łazienkowska od strony przepisów? Jakub Dybalski ze stołecznego Zarządu Dróg Miejskich poinformował, że rowerzysta nie miał prawa znaleźć się w tym miejscu. - Niezależnie od tego, co wolno rowerzyście, a czego nie, przy każdym wjeździe na most Łazienkowski jest znak zakazu wjazdu dla rowerów - powiedział Dybalski. Przedstawiciel miejskich drogowców zwrócił uwagę, że postawa rowerzysty dziwi podwójnie. - Równolegle do mostu przebiega kładka dla rowerzystów, która jest wygodną i bezpieczną przeprawą z jednego na drugi brzeg Wisły - stwierdził Dybalski.