Na dwóch kółkach do przedszkola i szkoły. Finisz zapisów na Rowerowy Maj

Miasto zachęca, by w dotarciu do przedszkola czy szkoły postawić na rower lub hulajnogę. Taki jest też cel akcji Rowerowy Maj. Niedługo koniec zapisów do siódmej edycji. Jak wziąć w niej udział?

- Kampania ma promować zrównoważony transport, kształtować dobre nawyki komunikacyjne u starszych i młodszych dzieci. Chcemy, żeby zarówno młodzi ludzie, jak i ich rodzice zobaczyli, że do szkoły albo przedszkola szybko, przyjemnie i w dodatku zdrowo można dojechać na rowerze - tłumaczy cytowana przez ratusz w komunikacie Renata Kaznowska, wiceprezydentka Warszawy.

Do tej pory, do tegorocznej kampanii zgłosiło się 388 placówek, w tym 27 nowych przedszkoli i 10 szkół. "To o 68 szkół więcej niż w zeszłym roku na pięć dni przed końcem rejestracji" - podaje ratusz w komunikacie.

Rowerowy Maj. O co chodzi?

W tym roku Rowerowy Maj potrwa od 6 do 29 maja. W tym czasie miasto zachęca uczniów szkół podstawowych, przedszkolaki, a przy okazji także rodziców i nauczycieli, by przesiedli się z samochodów na rowery, hulajnogi i aktywnie dojeżdżali na zajęcia oraz do pracy. "Każdy aktywny przejazd jest nagradzany naklejką. Im więcej aktywnych dojazdów, tym większa szansa na zdobycie ciekawych nagród!" - informuje ratusz.

Kampania rozgrywa się na trzech poziomach: indywidualnym, klasowym i szkolnym lub przedszkolnym. Jak podkreślił ratusz, najaktywniejsi uczestnicy otrzymają atrakcyjne nagrody.

Rowerowy Maj. Jak się zapisać?

Rejestracja do tegorocznej edycji kampanii Rowerowy Maj odbywa się przez formularz zgłoszeniowy. Miasto wysłało szczegółowe informacje do publicznych placówek oświatowych. Niepubliczne szkoły i przedszkola, które chciałyby wziąć udział w kampanii muszą najpierw zgłosić się mailowo - na adres rowerowymaj@zdm.waw.pl

Jak podaje ratusz, rejestracja do kampanii jest jednoznaczna ze zgłoszeniem całej placówki, a decyzja powinna zostać przedyskutowana w gronie pedagogicznym. "Rowerowy Maj to świetna zabawa, ale także dodatkowe zadania dla szkolnej lub przedszkolnej społeczności" - zachęca.

Zgłoszenia trwają do 9 lutego. Szczegóły kampanii, zasady i relacje z poprzednich lat znajdują się na stronie Rowerowego Maja.

W zeszłym roku rekord

Ratusz podkreśla, że zeszłoroczna edycja kampanii Rowerowy Maj w Warszawie była rekordowa. Uczestniczyło w niej 100 tysięcy dzieci z 441 warszawskich placówek. "Wszystkich przejazdów do szkoły lub przedszkola było 2,2 miliona (każdy przynajmniej po pół kilometra). Oznacza to, że warszawskie dzieciaki wykręciły w zeszłym roku 1,1 miliona kilometrów. To tak jakby okrążyły 28 razy ziemię" - wyliczył ratusz.

Autor:mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl