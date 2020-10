Coraz więcej wakatów w stołecznej policji. "Na wzrost ewidentnie wpłynął COVID-19"

O sytuacji kadrowej w stołecznej policji informowaliśmy już wiosną tego roku. Dane dotyczące liczby wolnych wakatów opublikował wówczas senator Krzysztof Brejza (Koalicja Obywatelska) . Dotyczyły one stanu na styczeń 2016, 2018 i 2020 roku. Cztery lata temu nieobsadzonych miejsc pracy było 323, dwa lata później już 777. Stan na 1 stycznia 2020 roku to 1023 wolne stanowiska.

W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku, liczba ta wzrosła o ponad 200. - Wakat na dzień 1 października w garnizonie stołecznym wynosił 1231, co stanowi 12,3 procent - poinformował Sylwester Marczak.

Dlaczego liczba wakatów wzrosła?

- Na wzrost wakatów ewidentnie wpłynął COVID-19, bowiem przez kilka miesięcy wstrzymany był nabór do służby. Również teraz ma on wpływ na ilość wykonywanych badań kandydatów - zaznacza rzecznik KSP. Dodaje, że należy pamiętać, że obecnie z problemem wakatów muszą mierzyć się wszyscy pracodawcy.

Z danych zebranych przez KSP wynika, że w tak zwanym opracowaniu kadrowym jest około 500 kandydatów do służby. - Co ważne wspomnieć należy, że w garnizonie stołecznym adaptację zawodową odbywa blisko 600 policjantów z całego kraju, co sprawia, że w znacznym stopniu uzupełniane są obecne wakaty - wyjaśnia Marczak.