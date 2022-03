Wolontariusze jak "niechciani goście", brak wrzątku czy prądu. Wojewoda zapowiada zmiany na Centralnym

- Na Dworcu Centralnym od kilku dni trwa kryzys związany z brakiem sprawnie działającego punktu informacji i pomocy dla uchodźców - ocenił w niedzielę Rafał Trzaskowski. Wolontariusze, aktywiści i warszawiacy informują o tym od kilku dni. Co zamierzają zrobić miasto i wojewoda?

Matki z dziećmi śpią na karimatach, albo tam, gdzie się da. Prądu - żeby uciekający przed wojną chociażby doładowali telefon i dali znać bliskim: dojechaliśmy - użyczały sklepy. Zamieszanie przy toaletach. Wolontariusze działający jak we mgle. Taki obraz mogli zobaczyć wszyscy, którzy w weekend odwiedzili Dworzec Centralny. "Brakuje prądu, wrzątku, możliwości zapewnienia ciepłych posiłków" - opisywali z kolei aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze i przygotowali dla wojewody oraz miasta listę spraw, którymi powinni się zająć.

"Puste lokale powinny w trybie pilnym zostać udostępnione"

Wolontariusze na miejscu robią dobrą minę do złej gry i nadrabiają niedociągnięcia własnym zapałem. Ale po blisko dwóch tygodniach od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę widać, na dworcu Centralnym widać braki w koordynacji. Jak relacjonują aktywiści, brakuje jasnej informacji wizualnej i dźwiękowej, ulotek, map miasta z oznaczeniem punktów pomocowych. Informacja o darmowej komunikacji jest niewidoczna.

Brakuje też nagrzewnic i punktów wytchnienia dla osób pomagających, gdzie mogłyby rozgrzać się herbatą i wyciszyć na chwilę. Nie mają również dostępu do prądu, bieżącej wody, darmowej toalety. "Na Dworcu Centralnym uwagę wolontariuszy zwróciły liczne puste lokale. Puste lokale powinny w trybie pilnym zostać udostępnione przez PKP by pełnić rolę punktu medycznego, magazynu, stołówki i przestrzeni do odpoczynku dla wolontariuszy" - stwierdzili.