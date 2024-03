Likwidacja podziemnych przejść, nowe drogi dla rowerów. Krok bliżej do przebudowy ronda Zesłańców Syberyjskich

czytaj dalej

Mateusz Żaboklicki został szóstym zwycięzcą polskich "Milionerów". Grę o milion rozpoczął w poniedziałkowym odcinku, kiedy to był pytany między innymi o architekturę, sport czy historię Polski. Drogę do finałowego pytania przebrnął bez większych problemów. Do ostatniego pytania, wartego milion złotych, dotarł z dwoma dostępnymi kołami ratunkowymi.