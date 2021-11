Ciężarówka wywróciła się na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Kierowca próbował uciec, był nietrzeźwy

czytaj dalej

W centrum Warszawy grupa młodych Włochów została pobita przed jednym z klubów. Trzy osoby trafiły do szpitala, stan jednej jest poważny. Komenda Stołeczna Policji przekazała, że dwóch pokrzywdzonych opuściło szpital w niedzielę, natomiast trzeci ma opuścić go we wtorek. Dwudziestolatkowie przyjechali odwiedzić przyjaciół przebywających w Polsce w ramach programu Erasmus.