Przejścia przy rondzie Dmowskiego mają powstać do końca roku

W autopoprawce do budżetu na rok 2021 radni zagwarantowali niemal 15 milionów złotych na budowę naziemnych przejść przy rondzie Dmowskiego. Ratusz zapowiada, że zaraz po otrzymaniu projektu wykonawczego, urzędnicy ogłoszą przetarg na roboty budowlane. Ich efekty mają być widoczne jeszcze w tym roku.

"Mamy to! Już w tym roku piesi i rowerzyści będą mogli pokonać rondo Dmowskiego nie schodząc do podziemi. W ramach #NoweCentrumWarszawy stworzymy wygodne, bezpieczne przejścia i przejazdy naziemne oraz przedłużymy przystanki tak, by zmieściły się dwa tramwaje" - poinformował na Twitterze wiceprezydent Michał Olszewski, od niedawna odpowiadający w ratuszu za inwestycje drogowe.