Pierwszy rok tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. Przejechało nim 23 milionów kierowców

Tunel Południowej Obwodnicy Warszawy jest od roku dostępny dla kierowców. W tym czasie przejechało nim około 23 milionów pojazdów. Kamery odcinkowego pomiaru prędkości zarejestrowały 46,5 tysiąca przypadków przekroczenia prędkości. Częściej dochodzi do nich na jezdni w kierunku Poznania. Rekordzista przekroczył dozwoloną prędkość o 110 kilometrów na godzinę.

Po raz pierwszy tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy kierowcy przejechali 20 grudnia ubiegłego roku. Z pomiarów drogowców wynika, że codziennie korzysta z niego około 75 tysięcy pojazdów. - Od oddania tunelu do ruchu, w grudniu 2021 roku przejechało nim około 23 milionów pojazdów - przekazała Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przypomniała też, że od początku funkcjonowania tunelu POW nie odnotowano poważnego zdarzenia drogowego, które wpłynęłoby na pogorszenie bezpieczeństwa w tunelu. - Dla przykładu w wakacje doszło do najechania busa na bariery i urwanie koła w samochodzie osobowym, co nie spowodowało utrudnień w ruchu - podała.

Praktycznie równocześnie z oddaniem tunelu dla kierowców zaczął w nim funkcjonować odcinkowy pomiar prędkości (OPP). - Kontrole prędkości prowadzone są na trzech pasach ruchu w obu kierunkach. Pracuje tam 12 kamer systemu zamontowanych na wjazdach i wyjazdach z tunelu. Automatyczną kontrolą prędkości objęto dwuipółkilometrowy odcinek drogi, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 kilometrów na godzinę. System wylicza średnią prędkość pojazdu na podstawie czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem kontrolowanego odcinka - wyjaśniła rzecznik prasowa Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Monika Niżniak.

Kierowca audi pędził w tunelu z prędkością 191 km/h

Rzeczniczka GITD zauważyła, że tam gdzie pracują odcinkowe pomiary prędkości obserwowane jest uspokojenie ruchu i wyhamowanie prędkości, co wpływa pozytywnie na stan bezpieczeństwa poprzez minimalizowanie ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń drogowych. - Pozytywne zmiany w zachowaniu kierujących pojazdami, obserwowane są również w tunelu trasy S2. W porównaniu do pierwszych tygodni funkcjonowania OPP, dziś liczba rejestrowanych naruszeń jest zdecydowanie mniejsza. Przykładowo, porównując liczbę naruszeń zarejestrowanych w styczniu (pierwszy pełen miesiąc pracy urządzeń) do listopada, liczba rejestrowanych naruszeń spadła o blisko 58 procent - przekazała.