Dziki na Wiertniczej. "Na oko widać, że to porządna rodzina"

W niedzielę nad ranem rodzina dzików przebiegała przez ulicę Wiertniczą, zarejestrowała to nasza dziennikarka.

- Tata, mama, dwoje dzieci. Na oko widać, że to porządna rodzina - żartował Robert Kantereit, prowadzący niedzielny program "Wstajesz i wiesz" w TVN24.

- Ale, jak na dziki, to taka skromna rodzina - dwa plus dwa - skomentowała prowadząca serwis informacyjny Olga Samsonowicz.

Dziki w dużych miastach to widok dość powszechny. Warszawa jest pod tym względem szczególna, ponieważ powierzchnia terenów zielonych w mieście stanowi ponad 40 procent. Blisko siedzib ludzkich dziki czują się bezpiecznie, głównie ze względu na łatwy dostęp do pożywienia. O wędrówkach tych zwierząt przez miasto informujemy regularnie na tvnwarszawa.pl. Dostajemy również wiele zgłoszeń na Kontakt 24 .

Co zrobić, gdy spotkamy dzika?

Jeśli już spotkamy na swojej drodze dzika, powinniśmy bez wykonywania gwałtownych ruchów spokojnie oddalić się w przeciwnym kierunku. Nie wolno uciekać, bo to może sprowokować zwierzę do ataku. Spacerując z psem w miejscach, gdzie może dojść do spotkania z dzikiem, należy bezwzględnie trzymać swoje zwierzę na smyczy. Takie miejsca łatwo rozpoznać po zrytej glebie.