Muzeum POLIN nie chciało syren w rocznicę powstania w getcie, ale i tak będą wyły

czytaj dalej

W Wielkanoc mniej osób z Ukrainy przybyło do stolicy. Z obserwacji wolontariuszy pracujących na dworcach wynika, że wielu uchodźców zdecydowało, by w tym okresie powrócić do ojczyzny. - Musimy pamiętać, że są to osoby, które przeszły bardzo wiele traum, codziennie dostają bardzo złe wiadomości od swoich bliskich, codziennie zastanawiają się nad tym, co będzie dalej. Uchodźcy potrzebują od nas dużej wyrozumiałości i dużego wsparcia - mówiła w TVN24 Adrianna Porowska, prezeska Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej.