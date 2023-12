Trzy kolizje w ciągu kilku godzin na trasie S2

Wieczorem doszło do dwóch kolizji na trasie S2, pomiędzy węzłem Lotnisko Chopina, a aleją Krakowską. W sumie w zderzeniach brały udział trzy samochody osobowe i dwie ciężarówki. Wcześniej na tej samej trasie, na wysokości schroniska Na Paluchu, zderzyły się dwa auta.

Wieczorem w miejscu kolizji, do których doszło w niewielkiej odległości, był Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszawa.pl. - Jedna kolizja to zderzenie tira i dwóch samochodów osobowych: renault i toyoty. Zaraz za tym jest następna: samochód ciężarowy typu tir i osobówka. Stoją na pasie awaryjnym i nie blokują ruchu. Do tego zdarzenia przyjechała już policja – relacjonował po godzinie 20.30 reporter.