Trwa remont i modernizacja przystanków na ulicy Obozowej – jednych z ostatnich w Warszawie, które nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tym przypadku prace zostały rozplanowane w weekendy, żeby ograniczyć uciążliwość w dojazdach do pracy. Dwa przystanki przy ulicy Dalibora są już gotowe. Zyskały dojścia z dwóch stron, a na dachach wiat rośnie już rozchodnik. Cała inwestycja ma zakończyć się do końca lata.