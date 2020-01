Sześć dużych inwestycji. Plany drogowców na 2020 rok

"Czarny punkt" Ochoty

ZMID zapowiada też ustawienie nowego oświetlenia, przebudowę infrastruktury technicznej i posadzenie zieleni. Projekt zakłada również poszerzenie wlotu ulicy Racławickiej, by w przyszłości można było połączyć ze skrzyżowaniem jej południową jezdnię.

Odnowiona praska Wisłostrada

Drugą zbliżająca się do etapu realizacji inwestycją jest przebudowa Wybrzeży Szczecińskiego i Helskiego. Na początku stycznia drogowcy podpisali umowę z wykonawcą prac.

Przebudowa obejmie odcinek od ulicy Okrzei do ulicy Wybrzeże Puckie. Oprócz prac drogowych zostaną też wybudowane zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Nad Kanałem Praskim powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, będzie też nowe oświetlenie i sygnalizacja świetlna. W ramach remontu przebudowane będą też sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Ma też pojawić się więcej zieleni.

Windy przy moście Poniatowskiego

Wiadukt Trasy Łazienkowskiej od nowa

Pilnej przebudowy potrzebują wiadukty Trasy Łazienkowskiej nad rondem Sedlaczka. Ich stan techniczny jest coraz gorszy. Jak informowaliśmy pod koniec grudnia, od konstrukcji odpada beton. Doraźnym zabezpieczeniem tego miejsca zajmuje się obecnie Zarząd Dróg Miejskich, ale trwają już przymiarki do generalnego remontu.

Drogowcy chcieliby wybrać wykonawcę prac w drugiej połowie przyszłego roku. Choińska dodała wówczas, że jeśli będzie to możliwe, inwestycja ruszy jeszcze w 2020 roku.

Zakres prac obejmuje około 400-metrowy odcinek Trasy Łazienkowskiej w rejonie parku Agrykola. Drogowcy będą musieli rozebrać oba wiadukty i wybudować je od nowa. Całość ma być podzielona na dwa etapy, by na czas remontu nie trzeba było zamykać całej trasy dla samochodów.

Druga estakada przy skrzyżowaniu Żołnierskiej i Marsa

Po zakończeniu drugiego etapu przebudowy Żołnierskiej - czyli około pięciokilometrowego odcinka od Marsa do granicy miasta - kierowcy zyskali poszerzoną jezdnię z wiaduktami i estakadami, które omijają skrzyżowania i linię kolejową.

Problematycznym miejscem pozostaje skrzyżowanie z Marsa. Kierowcy jadący od strony Zielonki do Trasy Siekierkowskiej muszą czekać na światłach na możliwość skrętu w prawo. W dodatku mają do dyspozycji tylko jeden pas ruchu. Powoduje to ogromne korki, nie tylko w godzinach szczytu.