Dodatkowe miliony na remont zabytkowych budynków orkiestry Sinfonia Varsovia

Radni zgodzili się na przyznanie dodatkowych środków na pierwszy etap remontu zabytkowych budynków w kompleksie Sinfonii Varsovii na Kamionku. Oznacza to, że wkrótce zostanie podpisana umowa z wykonawcą generalnym. Jego zadaniem będzie zaadaptowanie trzech ponad 120-letnich obiektów przy Grochowskiej, gdzie znajdą się małe sale koncertowe i przestrzenie edukacyjne.

Podczas czwartkowej sesji Rady Warszawy przyjęta została uchwała budżetowa na rok 2023. Zanim doszło do głosowania, pojawiły się doniesienia o możliwych oszczędnościach w sferze kultury , co spowodowałoby zagrożenie dla modernizacji siedziby Sinfonii Varsovii. Remont jest konieczny, bo dziś muzycy i pracownicy administracyjny orkiestry pracują w bardzo trudnych warunkach.

Jej dyrektor Janusz Marynowski poinformował w ubiegłym tygodniu, że wystąpił do Biura Kultury stołecznego ratusza, aby podczas najbliższego posiedzenia rady miasta został poddany głosowaniu wniosek o przesunięcie środków z drugiego etapu inwestycji do pierwszego, ponieważ remont będzie droższy niż planowano. Chodziło o kwotę około 30 milionów złotych.

W komunikacie Sinfonii Varsovii czytamy, że przegłosowane w czwartek zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Warszawy 2023-2050 objęły przesunięcie środków finansowych, o które wnioskowano do ratusza. "Oznacza to, że w najbliższym czasie dokonamy wyboru generalnego wykonawcy, podpiszemy z nim umowę, a następnie rozpoczniemy prace" - podano.