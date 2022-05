Były w niej poczta, komisariat i ośrodek dla dziewcząt "moralnie zaniedbanych". Remont willi o wyjątkowej historii 

Postępy widać też już przy rozbiórce pieców kaflowych. Wcześniej przeprowadzono ich inwentaryzację i oznaczono poszczególne elementy, by możliwa była ich rekonstrukcja. Wykonawca przygotowuje się też do przenoszenia najcenniejszych polichromii z aniołkami. Znajdują się one na wstępnie zabezpieczonym już stropie ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Właściwe prace planowane są w czerwcu 2022 roku.