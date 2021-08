Przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej. Przed wprowadzeniem objazdów poszerzają południową jezdnię

Rozpoczęte właśnie roboty mają związek z poszerzaniem południowej jezdni, która na czas rozbiórki wiaduktu północnego (czyli jezdni w stronę centrum) przejmie ruch w obu kierunkach. Chodzi o to, by kierowcy mieli na niej do dyspozycji po dwa pasy ruchu w obie strony i by były one gotowe w momencie, gdy drogowcy będą gotowi na wyłączenie z ruchu wiaduktu północnego i przystąpienie do jego rozbiórki.